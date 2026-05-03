İstanbul Boğazı Çift Yönlü Trafiğe Kapatıldı

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı kuru yük gemisinde makine arızası meydana geldi. Bu gelişmenin ardından Boğaz trafiği çift yönlü askıya alınırken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
İstanbul Boğazı Çift Yönlü Trafiğe Kapatıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Panama bayraklı 'Zaltron' isimli 185 metrelik kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Galatasaray Adası önlerinde makine arızası verdi.

ÇİFT YÖNLÜ GEMİ TRAFİĞİ KESİLDİ

İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri bölgeye yönneldirildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuruçeşme önlerinde makine arızası yapan ZALTRON isimli gemi için *Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-3, KURTARMA-5 ve KURTARMA-9 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Boğazı gemi
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
'NINOVA'da Nefes Kesen Operasyon: Karaya Oturan Gemideki 8 Personel 'Varagele' ile Kurtarıldı 'NINOVA'daki 8 Mürettebat Kurtarıldı
İETT Durağında 'İhmal' Cinayeti: Rögar Kapağı Genç Mühendisi Hayattan Kopardı İETT Durağında 'İhmal' Cinayeti: Rögar Kapağı Genç Mühendisi Hayattan Kopardı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Gözyaşları Sel Oldu, Almina'ya Veda... 'Cennet Kuşum Güle Güle' Gözyaşları Sel Oldu, Almina'ya Veda... 'Cennet Kuşum Güle Güle'
Güle Güle Şampiyon: Pistlerin 'Pes Etmeyen' Devi Alex Zanardi Hayatını Kaybetti Güle Güle Şampiyon: Pistlerin 'Pes Etmeyen' Devi Alex Zanardi Hayatını Kaybetti
Şişli'de Vahşetin Perde Arkası: Gelinini Öldürüp Pencerede Sigara İçti! Gelinini Öldürüp Pencerede Sigara İçti!
Bakan Ersoy Kapıyı Araladı: Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı? Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?
Amedspor Kutlamalarında 11 Yaralı, 10 Gözaltı Diyarbakır’da Şampiyonluk Kutlamalarına Gölge Düştü