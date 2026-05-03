'NINOVA'da Nefes Kesen Operasyon: Karaya Oturan Gemideki 8 Personel 'Varagele' ile Kurtarıldı

Sakarya Karasu açıklarında fırtına nedeniyle karaya oturan 'NINOVA' isimli gemide mahsur kalan 8 mürettebat, Kıyı Emniyeti ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Dev dalgaların arasında geleneksel 'varagele' sistemini kuran ekipler, personeli sağ salim karaya ulaştırdı.

1 Mayıs tarihinde Sakarya’nın Karasu ilçesi sahilinde karaya oturan ve denizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle tahliye edilemeyen NINOVA isimli gemi için beklenen kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemideki 8 personelin tahliye edildiğini duyurdu.

GELENEKSEL YÖNTEMLE HAYAT KURTARIŞ

Denizden müdahalenin zorlaşması üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekipleri devreye girdi.

Ekipler, gemi ile kara arasında makaralı bir hat üzerinden sepet yardımıyla ilerleyen geleneksel "varagele" sistemini kurdu. Dev dalgaların dövdüğü gemide mahsur kalan 8 personel, bu sistem sayesinde tek tek ve güvenli bir şekilde karaya çekildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kıyıya ulaştırılan mürettebat, alanda bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Bakanlık kaynaklarından yapılan bilgilendirmede, personelin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildikleri bildirildi.

GEMİ İÇİN KURTARMA PLANI BEKLENİYOR

Personelin tahliyesinin ardından, karaya oturan NINOVA isimli geminin yüzdürülmesi veya güvenli bir bölgeye çekilmesi için hava şartlarının iyileşmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

