Mescitte Kedi Katliamı! Yavru Kedileri Parçalayıp Kuyruklarını Kopardılar

Kayabaşı Mahallesi’ndeki bir sitede dün akşam saatlerinde insanlık dışı bir olay yaşandı. Sahipleri tarafından bir süredir aranan yeni doğmuş 4 yavru kedinin izine, binanın giriş katındaki mescit bölümünde ulaşıldı. Anne kedinin mescit kapısında sürekli miyavlaması ve içeriden gelen ağır kokular üzerine kapı çilingir yardımıyla açıldı.

KUYRUKLARI KOPARILMIŞ, DERİLERİ KESİLMİŞ

Mescide giren site sakinleri ve hayvan sahipleri, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre; henüz birkaç günlük olan yavruların kuyruklarının koparıldığı, derilerinin kesildiği ve işkence edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Site sakinleri, "Köpek yapmış olamaz, bu resmen insan işi" diyerek vahşete tepki gösterdi.

SİTE YÖNETİCİSİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis ekipleri mescitte detaylı inceleme yaptı. Alanın anahtarının kendisinde bulunduğu belirtilen site yöneticisi Şafak B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Binada ve çevrede güvenlik kamerası bulunmaması ise mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

ANNE KEDİ YAVRULARINI BIRAKMADI

Yavrularının katledildiği binanın önünden bir an olsun ayrılmayan ve sürekli miyavlayarak yavrularını arayan anne kedi, çevredekilerin yüreğini dağladı. Polis, bu caniliği gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA