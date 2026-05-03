İETT Durağında 'İhmal' Cinayeti: Rögar Kapağı Genç Mühendisi Hayattan Kopardı

İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda 27 Nisan akşamı yaşanan korkunç kaza, arkasında büyük bir hukuk mücadelesi bıraktı. İş yerinden çıkıp servisinden inen ve evine gitmek üzere durakta bekleyen Görkem Selvitop, adeta 'geliyorum' diyen bir kazada hayatını kaybetti.

RÖGAR KAPAĞI FACİAYI TETİKLEDİ

Kaza tespit tutanağına yansıyan detaylara göre, Ercan Ç. idaresindeki kamyonet, yolda yerinden çıkmış halde bulunan rögar kapağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, kaldırıma fırlayarak o sırada durakta bekleyen mühendis Selvitop’u altına aldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Selvitop, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ÇİFTE KUSUR TESPİT EDİLDİ

Olay sonrası inceleme yapan polis ekipleri, hazırladıkları raporda kazanın sorumlularını belirledi. Tutanakta, hem hızıyla kontrolü kaybeden kamyonet şoförü hem de yoldaki güvenliği sağlamayan ve rögar kapağından sorumlu olan kuruluş asli kusurlu bulundu.

AİLEDEN 'KURUMSAL İHMAL' İSYANI

Yeğenini kaybetmenin acısını yaşayan amca Mehmet Güner, bulvar üzerindeki güvenlik zafiyetine dikkat çekti. Güner, "Burada araçları yavaşlatacak hiçbir önlem yok. Rögar kapağını altına alıp sürükleyen bir araç yeğenimi ezdi. Sadece şoförden değil, yolla ilgili gerekli çalışmayı yapmayan kurumlardan da şikayetçi olacağız" diyerek adalet arayışlarını başlattıklarını duyurdu.

Kaynak: DHA