İpek Demir Yolu’nun Avrupa Kapısı Açılıyor: Çerkezköy-Kapıkule Hattı Raylara İndi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan demir yolu kapısı olacak dev projede raylar hareketlendi. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi’nin yapımı tamamlanan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule etabında ilk test sürüşlerine başlandı.

'İpek Demir Yolu' güzergahının en önemli Avrupa bağlantısını oluşturan hat, hem yolcu hem de yük taşımacılığında devrim yaratacak.

SEYAHAT SÜRESİNDE BÜYÜK REKOR

2019 yılında temelleri atılan projenin tamamlanmasıyla birlikte ulaşım süreleri tarihe karışacak. Mevcut durumda yolcu treniyle 4 saat süren İstanbul-Edirne arası seyahat süresi 1 saat 30 dakikaya inecek. Yük taşımacılığında ise 8 saat 30 dakikalık rota, 3 saat 30 dakikaya düşerek ihracatçılara büyük avantaj sağlayacak.

ÜÇ ETAPLI DEV YATIRIM

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi; Kapıkule-Çerkezköy (153 km), Çerkezköy-Ispartakule (67 km) ve Ispartakule-Halkalı (8,4 km) olmak üzere toplam üç etaptan oluşuyor. İlk etabın test süreçlerinin başlamasıyla birlikte projenin diğer ayaklarındaki çalışmaların da hız kazanması bekleniyor.

Asya ile Avrupa arasındaki ticaret koridorunun en sağlam halkası olması beklenen bu hat, sadece ulaşımı değil, Türkiye’nin lojistik gücünü de Avrupa sınırında perçinleyecek.

Kaynak: DHA