İpek Demir Yolu’nun Avrupa Kapısı Açılıyor: Çerkezköy-Kapıkule Hattı Raylara İndi

Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayacak 'İpek Demir Yolu"'nun en kritik halkası olan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nda geri sayım başladı. Çerkezköy-Kapıkule etabında ilk test sürüşü başarıyla gerçekleştirilirken, seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate indirecek konfor için ilk adım atıldı.

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan demir yolu kapısı olacak dev projede raylar hareketlendi. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi’nin yapımı tamamlanan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule etabında ilk test sürüşlerine başlandı.

'İpek Demir Yolu' güzergahının en önemli Avrupa bağlantısını oluşturan hat, hem yolcu hem de yük taşımacılığında devrim yaratacak.

SEYAHAT SÜRESİNDE BÜYÜK REKOR

2019 yılında temelleri atılan projenin tamamlanmasıyla birlikte ulaşım süreleri tarihe karışacak. Mevcut durumda yolcu treniyle 4 saat süren İstanbul-Edirne arası seyahat süresi 1 saat 30 dakikaya inecek. Yük taşımacılığında ise 8 saat 30 dakikalık rota, 3 saat 30 dakikaya düşerek ihracatçılara büyük avantaj sağlayacak.

ÜÇ ETAPLI DEV YATIRIM

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi; Kapıkule-Çerkezköy (153 km), Çerkezköy-Ispartakule (67 km) ve Ispartakule-Halkalı (8,4 km) olmak üzere toplam üç etaptan oluşuyor. İlk etabın test süreçlerinin başlamasıyla birlikte projenin diğer ayaklarındaki çalışmaların da hız kazanması bekleniyor.

Asya ile Avrupa arasındaki ticaret koridorunun en sağlam halkası olması beklenen bu hat, sadece ulaşımı değil, Türkiye’nin lojistik gücünü de Avrupa sınırında perçinleyecek.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül Hakkında Soruşturma Açıldı Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül Hakkında Soruşturma Açıldı
Goyan Yasaları Devrede: '70 Gram Altını Geçenin Düğününe Gitmeyin!' Goyan Yasaları Devrede: '70 Gram Altını Geçenin Düğününe Gitmeyin!'
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Delil! Umut Altaş'tan Şok Mesaj: 'Her Şeyi Anlatırım' Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Delil! Umut Altaş'tan Şok Mesaj: 'Her Şeyi Anlatırım'
Son 2 Gün Kaldı! Ödemeyen Yandı: Gecikene Ceza Kesilecek Son 2 Gün Kaldı! Ödemeyen Yandı: Gecikene Ceza Kesilecek
Çanakkale'de Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar Etti Çanakkale'de Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar Etti
Fenerbahçe'de Seçim Tarihi Belli Oldu: Sadettin Saran Aday Olmayacak Fenerbahçe'de Seçim Tarihi Belli Oldu
250 Yıllık Sessizlik Bozuluyor mu? Dev Fay İçin Kritik Süreç Başladı: 8 İl Risk Altında 250 Yıllık Sessizlik Bozuluyor mu? Dev Fay İçin Kritik Süreç Başladı: 8 İl Risk Altında