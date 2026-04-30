Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB odaklı yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması derinleşiyor. Aralarında görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in de bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Firari olan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

MUHİTTİN BÖCEK'İN GELİNİ İÇİN KARAR

Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine polis ekipleri Zuhal Böcek ile 1 şüpheliyi gözaltına alırken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Aynı soruşturma kapsamında, Muhittin Böcek'in başdanışmanı, Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan 2 personel ile 2 şoför tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

