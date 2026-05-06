Huzurevlerinde Yeni Dönem: Yaş ve Kabul Şartları Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelindeki yaşlı bakım standartlarını modernize eden ve hizmet süreçlerini tek bir çatı altında daha sistematik hale getiren Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği, 6 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme, yaşlıların fiziksel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarının 81 ilde aynı titizlikle karşılanmasını hedefliyor.

'KIYMETLİ ÇINARLARIMIZ İÇİN BÜTÜNCÜL YAPI'

Düzenlemenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmeliğin büyük bir titizlikle hazırlandığını vurguladı.

Göktaş, "7 bölgemizde ve 81 ilimizde yürüttüğümüz yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlıyoruz. Kıymetli çınarlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek, konforlarını ileri seviyeye taşıyabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği ile 7 bölgemizde ve 81 ilimizde büyüklerimiz için büyük bir titizlikle yürüttüğümüz yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya kavuşmasını… pic.twitter.com/xvV6Cb2f4f — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) May 5, 2026

DOĞRUDAN BAŞVURU HAKKI

Yeni yönetmelikte öne çıkan en kritik başlıklar arasında kabul şartlarındaki güncellemeler yer alıyor. 70 yaş ve üzerindeki bireyler doğrudan başvuru hakkına sahip olurken, 60-69 yaş aralığındakiler için "bakıma muhtaçlık" kriteri ve sağlık raporu gibi yeni şartlar aranacak.

Ayrıca bakım merkezlerinin açılış usulleri, personel yetki ve sorumlulukları ile hizmet kalitesinin denetimi de yeni bir standarda bağlandı.

Kaynak: AA