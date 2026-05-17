Aksaray’da Kuyu Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Ağır Yaralandı

Aksaray’da temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 2 kardeş ile akrabaları yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan 1 kişinin hastanedeki tedavisinin sürüyor.

Son Güncelleme:
Aksaray’da Kuyu Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Ağır Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koçpınar köyündeki elma bahçesinde 17 metrelik su kuyusunu temizlemek için giren kardeşler İsmail (42), Mehmet (28) ve Ahmet Yeşildal (30) ile akrabaları Murat Yeşildal (28) bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmadı.

1'İNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyuya giren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından zehirlendiği belirlenen İsmail, Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal'ı çıkarttı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aileden Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İsmail Yeşildal'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Aksaray
Son Güncelleme:
Görüntüler Ortaya Çıktı: Çorlu'da 2 Polisi Şehit Eden Saldırgan Böyle Yakalandı 2 Polisi Şehit Eden Saldırgan Böyle Yakalandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Ordu’da Acı Olay: Şelalede Serinlemek İsteyen Çocuk Boğuldu Şelalede Serinlemek İsteyen Çocuk Boğuldu
ÇOK OKUNANLAR
Rasim Ozan Kütahyalı Adliyeye Sevk Edildi: Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı Rasim Ozan Kütahyalı Adliyeye Sevk Edildi
DSÖ Acil Durum İlan Etti: Dünyada Yeni Pandemi Alarmı DSÖ Acil Durum İlan Etti: Dünyada Yeni Pandemi Alarmı
Moskova'da Art Arda Patlamalar: 100'lercesi Bir Anda Ateşlendi! 2 Ölü 13 Yaralı Moskova'da Art Arda Patlamalar: 100'lercesi Bir Anda Ateşlendi! 2 Ölü 13 Yaralı
Taksim'de Esnaftan Meydan Dayağı: Ortalık Bir Anda Karıştı Taksim'de Esnaftan Meydan Dayağı: Ortalık Bir Anda Karıştı
Çorlu'da Silahlı Çatışma: 2 Polis Şehit Oldu 2 Polis Şehit Oldu