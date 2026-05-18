Altın Alacaklar ve Satacaklar Dikkat! Sert Düşüşün Ardından İbre Tersine Döndü

Altın piyasası, yeni haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Cuma günü ons fiyatındaki gerilemeye paralel olarak yüzde 2,3 değer kaybeden ve günü 6 bin 641 liradan kapatan gram altın, yeni günde rotasını yeniden yukarı çevirdi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 6 bin 647 lira seviyesinden işlem görüyor.

İç piyasadaki hareketlilikle birlikte serbest piyasada güncel rakamlar şöyle:

Çeyrek Altın: 10 bin 947 lira

Cumhuriyet Altını: 43 bin 715 lira

ONS ALTIN JEOPOLİTİK BASKI ALTINDA

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, yeni günde yüzle 0,1 hafif bir geri çekilmeyle 4 bin 537 dolar seviyesinde dengelendi. Analistler, Orta Doğu'da düşmeyen tansiyonun ve özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticari trafiğe açılmasına yönelik bir mutabakatın henüz sağlanamamasının küresel piyasalardaki belirsizliği tırmandırdığına dikkat çekiyor.

GÖZLER YURT İÇİ VERİLERDE

Piyasaların yönü açısından veri takvimini değerlendiren uzmanlar, bugün yurt dışında sakin bir seyir olduğunu, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin açıklayacağı tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı verilerinin yakından takip edileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA