Döviz Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Dolar Primli, Euro Sakin

İstanbul serbest piyasada döviz kurları, haftanın ilk işlem gününe farklı yönlerde hareketlerle başladı. Güne hareketli başlayan dolar serbest piyasada 45,5770 liradan alınırken, 45,5790 liradan satışta.

Geçtiğimiz cuma gününü 45,5440 lira seviyesinden kapatan doların, yeni haftanın açılışında yukarı yönlü ve sınırlı bir ivme yakaladı.

EURO GÜNE SAKİN BAŞLADI

Euro ise haftaya bir miktar gevşeyerek başladı. Serbest piyasada 52,9720 liradan alıcı bulan euronun satış fiyatı 52,9740 lira olarak belirlendi.

Euro, cuma günkü kapanışında 53,0320 lira seviyesindeydi.





Kaynak: AA