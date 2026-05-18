Döviz Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Dolar Primli, Euro Sakin

İstanbul serbest piyasada dolar yeni haftaya yükseliş eğilimiyle 45,5790 liradan adım atarken, euro cuma günkü kapanışa kıyasla hafif bir gerileme kaydederek 52,9740 liradan işlem görmeye başladı.

Son Güncelleme:
Döviz Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Dolar Primli, Euro Sakin
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul serbest piyasada döviz kurları, haftanın ilk işlem gününe farklı yönlerde hareketlerle başladı. Güne hareketli başlayan dolar serbest piyasada 45,5770 liradan alınırken, 45,5790 liradan satışta.

Geçtiğimiz cuma gününü 45,5440 lira seviyesinden kapatan doların, yeni haftanın açılışında yukarı yönlü ve sınırlı bir ivme yakaladı.

EURO GÜNE SAKİN BAŞLADI

Euro ise haftaya bir miktar gevşeyerek başladı. Serbest piyasada 52,9720 liradan alıcı bulan euronun satış fiyatı 52,9740 lira olarak belirlendi.

Euro, cuma günkü kapanışında 53,0320 lira seviyesindeydi.

Kaynak: AA

Etiketler
Döviz Dolar Euro Piyasalar
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Emekliye Çifte Ödeme Geliyor! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Aylıkları Ne Zaman Yatacak? İşte Milyonların Beklediği Tarih Emekliye Çifte Ödeme Geliyor! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Aylıkları Ne Zaman Yatacak?
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Ticaret Bakanlığı Göz Yummadı: Fahiş Fiyata Tarihi Ceza Fahiş Fiyata Tarihi Ceza
ÇOK OKUNANLAR
İBB'ye Yeni Operasyon Dalgası: 57 Şüpheli Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon Dalgası
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltındaydı: Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklandı Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklandı
Altın Alacaklar ve Satacaklar Dikkat! Sert Düşüşün Ardından İbre Tersine Döndü Altın Alacaklar ve Satacaklar Dikkat! Sert Düşüşün Ardından İbre Tersine Döndü
Gösteri Uçuşu Kabusa Döndü: 2 ABD Jeti Çarpıştı, Pilotlar Son Anda Kurtuldu 2 ABD Jeti Çarpıştı, Pilotlar Son Anda Kurtuldu
Yargıtay Son Noktayı Koydu: Kıdem Tazminatlarında Ezber Bozacak Emsal Karar Yargıtay Son Noktayı Koydu: Kıdem Tazminatlarında Ezber Bozacak Emsal Karar