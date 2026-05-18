Tüketici Güven Endeksinde 'Mayıs' İkilemi: Gelecek Umutlu, Cepler Boş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi raporunu yayımladı. Verilere göre endeks, aylık bazda yüzde 0,3'lük çok sınırlı bir yükseliş gösterdi. Genel tablo hafif bir toparlanmaya işaret etse de alt endekslerdeki zıt kutuplar dikkat çekti.

VATANDAŞIN MEVCUT MADDİ DURUMU SERT GERİLEDİ

Açıklanan verilerin en çarpıcı kısmı, hanelerin "şu anki" finansal gücünü gösteren endekste yaşandı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 3,5 gibi keskin bir azalışla 71,8'den 69,2'ye geriledi.

Bu düşüş, tüketicinin mevcut piyasa koşullarında ve geçim standartlarında ciddi bir daralma hissettiğini doğrudan ortaya koydu.

12 AYLIK BEKLENTİLERDE İYİMSER RÜZGARLAR

Mevcut cebe giren para azalsa da vatandaşın önümüzdeki 12 aya dair umutları yeşerdi. Verilere göre, hanenin maddi durum beklentisi nisandaki 87,5 seviyesinden yüzde 0,5 artarak 87,9'a ulaştı.

Genel ekonomik durum beklentisi geçen ayki 78,3 değerinden yüzde 3,9 gibi güçlü bir sıçramayla 81,4 seviyesine fırladı.

Kaynak: AA