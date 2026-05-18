Bakan Gürlek Açıkladı: 10 Yıllık Faili Meçhul Cinayet Çözüldü, Katil 'Tanıdık' Çıktı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir’de 2016'da işlenen Fatma ve İbrahim Teryaki cinayetinin çözüldüğünü açıkladı. Gürlek, cinayetin aile içinden kişiler tarafından işlendiğinin tespit edildiğini ve katilin tutuklandığı bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki çiftinin hayatını kaybettiği faili meçhul cinayetin 10 yıl sonra aydınlatıldığını açıkladı.

Katledilen Teryaki çifti.

Bakan Gürlek, soruşturmanın Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin koordinasyonunda yeniden ele alındığını belirtti. Yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiğinin tespit edildiği öğrenildi. Cinayeti işleyen torun Özkan Teryaki tutuklandı.

SÜRECİ YANILTMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Bakan Gürlek, soruşturmada şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yönlere çekerek adli süreci yanıltmaya çalıştıklarının hatırlatarak, "Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda; olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiği tespit edildi. Soruşturmada alınan ikrarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek faili tutuklandı" dedi.

Gürlek, açıklamasında soruşturmayı yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimizin faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı irade, sonuçlarını vermeye devam ediyor. 'Adalet zamanaşımına uğramaz' ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatımız, karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyor."

