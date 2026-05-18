Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile Yollar Ayrıldı

Beşiktaş'ta bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen kritik zirvede ayrılık kararı çıktı. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Süper Lig’de sezonu 4’üncü sırada tamamlayan, hedef olarak belirlenen Türkiye Kupası’na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın görevine devam edip etmeyeceği belli oldu.

KRİTİK ZİRVEDE KARAR ÇIKTI

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne önce teknik direktör Sergen Yalçın gelirken ardından futbol komitesi üyesi Melih Aydoğdu ve asbaşkan Murat Kılıç, tesislere giriş yaptı. Bu üçlünün görüşmeye başlamasından yaklaşık 45 dakika sonra da başkan Serdal Adalı tesislere geldi. Toplantının ardından Sergen Yalçın tesislerden ayrıldı.

SERGEN YALÇIN DÖNEMİ SONA ERDİ

Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasındaki görüşmede ayrılık kararı alındı. Siyah-beyazlı ekipte Sergen Yalçın dönemi sona erdi.

Karşılıklı anlaşmayla ayrılık kararı alınırken, resmi açıklamanın bugün içerisinde yapılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

