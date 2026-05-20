Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: CHP'nin Sokağa Çıkmaya Yüzü Yok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ekranların başında, radyo kanallarına bizleri takip eden tüm vatandaşlara selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Grup toplantımızın ülkemize milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim muhabbetimizi kaim dayanışmamızı daim eylesin.

'YÜZ BİNLERCE GENÇ İNSAN SELİ OLUP KOCAELİ'NE AKTI'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramımızı gençlerle kutladık. Genç kardeşlerimizin heyecanına ortak olduk. Her yaştan her kökenden her gelir grubundan yüz bin gencimiz adeta bir insan seli olup Kocaeli'ne akmıştı. Türkiye'nin beşeri hazinesinin zenginliğine orada bir kez dana şahitlik ettik. Kocaeli'ndeki şölen gençlerimizle buluşmalarımızdan 14.'süydü. Bu ülkenin tüm gençlerini aynı samimiyetle bağrımıza bastık.

'GENÇLERE SIRTINI DÖNEN HAREKETİN BAŞARI ŞANSI YOK'

Gençlere sırtını dönen bir hareketin başarı şansı yoktur. Gençlik geleceğin tohumudur. Biz kuruluşumuzdan itibaren gençlerin en çok rağbet ettiği hareket olduk. Siyaseti gençlerle birlikte yaptık. Gençleri tehdit eden söylemleri kapımıza hiçbir zaman yanaştırmadık. Gençlerle empati kurmayı denedik. Gençlerimizin talep ve sorunlarına yine gençlerimizle birlikte çözüm yolları geliştirdik.

'CHP'NİN SOKAĞA ÇIKMAYA YÜZÜ YOK'

Gençlerimizi harflerle ayırıp doğum yılına göre kategorize edenlerin bizim ne yaptığımızı anlamasını beklemiyoruz. Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Bırakın stadyumda 100 bin gençle şölen yapmayı bunlar salonları bile doldurmakta zorlanıyorlar. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın, bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Tüm öfkeleri, bu hakikatin gençlerimiz tarafından da biliniyor olmasından kaynaklanıyor. Gençlerimiz, ağızlarından liyakati düşürmeyenlerin yönettikleri belediyeleri nasıl arpalığa çevirdiklerini çok net görüyor. Gençlerimiz, sürekli ahlaki üstünlükten dem vuranların nasıl bir ahlaksızlık batağına saplandıklarını çok net görüyor. Rüşvetsiz selam dahi almayanların içler acısı durumunu bu ülkenin gençleri elbette görüyor, takip ediyor. Bu açgözlülerle arasına mesafe koyuyor. Genel Başkan dahil, CHP’nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur. Varsın beyefendiler rahatsız olsun.

'YAPICI ELEŞTİRİLERİ DİKKAT ALACAĞIZ'

Biz gençlere güvenmeye devam edeceğiz. Milli ve manevi değerlerimiz ışığında gençlerimizin en şuurlu şekilde yetişmesi için elimizden gelen çabayı harcayacağız. Tabii ki yapıcı eleştirileri dikkate alacağız, iyi niyetli tespitleri yerine getirmekte tereddüt göstermeyeceğiz.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASINI GENÇLER TAMAMLAYACAK'

Sevgili genç kardeşlerim sizi dinleyen, sizi doğru anlayan bir iktidar 23,5 buçuk yıldır iş başındadır. Bu ülkenin gençlerinin tamamı eşittir. Sizin istikbalinizi her şeyden çok önemsiyoruz. Sporda, sanatta, bilimde, ilimde, siyasette hak ettiğiniz yere gelmenizi çok önemsiyoruz. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sizler tamamlayacaksınız. Yazacağınız başarı hikayeleriyle kıvanç kaynağı olacaksınız.

'ÇEYREK ASIRI GERİDE BIRAKACAĞIZ'

Aziz milletim geçtiğimiz çarşamba günü itibarıyla 14 Mayıs seçimlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Gerek meclisimiz, gerekse hükümetimiz bu 3 seneyi dolu dolu geçirdi. 14 Ağustos'ta AK Parti'nin 25 kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Çeyrek asrı inşallah geride bırakmış olacağız. Büyük AK Parti ailesi olarak hem süre hem ülkeye kazandırdığımız eserler bakımından rekorlara imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

'BU HAREKET ÜMMETİN DAVASIDIR'

Bugün sizlerle açık yüreklilikle sizlerle konuşmak istiyorum. Yunus Emre'nin çok anlamlı bir beyiti var; 'Bu yol uzaktır, menzili çoktur. Geçidi yoktur, derin sular var.' Kimse bize kolay olacak demedi. İlk başta merhum Menderes'in talihsiz hatıraları duyurdu. 28 Şubat'ın tehditleri kendisi hissettiriyordu. Kimilerimiz işkence gördü, yok sayıldık, ötelendik. Hiçbir zaman korkmadık. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu hareket bir kişiye çıkar sağlama hareketi değildir. Bu hareket köksüz bir hareket değildir. Bu hareket millet, memleket, Büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır.

'SUİKAST GİRİŞİMLERİNİN HEDEFİ OLDUK'

Bakın değerli kardeşlerim. Daha kurulduğumuz andan itibaren partimizi saf dışı bırakmak, hükümetimizi yıkmak için darbe senaryoları yazıldı. İktidarımızın henüz 5. yılında partimize kapatma davası açıldı. Muhtıralar gördük. Sokak hareketleri gördük. Yargı darbelerine, silahlı darbe girişimlerine, terör saldırılarına maruz kaldık. Huzur ortamını, güven ortamını, istikrarı, ekonomiyi, demokrasiyi hedef alan nice saldırıların, suikast girişimlerinin hedefi olduk.

'BİR ERDOĞAN GİDER BİN ERDOĞAN GELİR'

Görülmeyen nice badireyi atattık. Neydi derdimiz. Suyuna gidebilirdik, ağamsın paşamsın diyebilirdik. Günümüzü gün edebilirdik. Biz bunu yapmadık. Biz yollara düştük. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Tarihe, ecdada, şehitlere bir borcumuz var. Aziz memleketimize bir borcumuz var. Bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir. Bize düşen bizden öncekilerden aldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Bizden öncekiler bu davaya ömürlerini verdiler. Hamdolsun bizim yaptığımız da budur. Bu hareketin içinde doğduk, bu hareketle büyüdük. Allah'ın yardımıyla o dava taşını eğilmeden bükülmeden taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz.

'HAYATINIZDA ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİNİZ Mİ?'

Hiç şüphesiz mükemmel değiliz, haşa günahsız kusursuz değiliz. Elbette bizim hatamız vardır. Klavye kahramanları AK Parti'nin açtığı konfor ortamında rahat koltuklarında ahkam kesiyor olabilirler. Soruyorum; siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden söz üretirler. Biz bu yola idam edilmeyi göze alarak girdik. Bizi acımasızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi bedeli ödediniz? Hangi marifeti icra ettiniz.

Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah yeni başarılara imza atacağız. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye hedefini menziline ulaştırmakta kararlıyız. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Türkiye bu sorunu kalıcı şekilde çözecek irade sahiptir. En güçlü dayanağımız milletimizdir."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi