Aziz Yıldırım'dan Stat Müjdesi, Detayları Paylaştı

Seçim çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, büyütülmüş stadyum hedefini duyurdu. Yaklaşık 65 bin kişilik yeni stadyum planının hazırlandığını belirten Yıldırım, futbol aklı için eski sporculardan oluşacak bir kurul kurulacağını söyledi.

Fenerbahçe için başkanlık adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, kulüp derneklerini geziyor. Yıldırım bugün Yalova ve Bursa'daki dernekleri ziyaret etti. Seçim vaatlerini taraftarlara ve üyelere anlatan Aziz Yıldırım, yeni stat için müjde verdi.

Yıldırım, "Stadyumun yapılması için gerekli izinleri aldıktan sonra projeye başlayacağız. Tahminimce 65 bin kapasiteli olacak. Futbol aklı konusunda eski sporculardan kurulu bir danışma kurulumuz olacak. Birlikte çalışacağız" dedi.

Kaynak: AA

