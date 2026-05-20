Kemal Kılıçdaroğlu Sessizliğini Bozdu: 'CHP Arınmasını Bilir, Tehditleriniz Vız Gelir'

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süren sessizliğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video mesajla bozdu. Hem ülke siyasetine hem de CHP içi dengelere yönelik çok sert ve çarpıcı ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal" kimliği üzerinden dürüstlük ve ahlak vurgusu yaptı.

'KİRLENEN SİYASET GÖZÜNÜ MİLLETİN EKMEĞİNE DİKER'

Konuşmasına "Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, siyasetin ahlakla şekillenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Temiz siyaset yürütmenin CHP'lilerin namus borcu olduğunu söyleyen eski genel başkan, "Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz" dedi.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 20, 2026

'CHP ARINMASINI BİLİR'

CHP’nin kapatılmalara ve darbelere karşı diz çökmediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefete ve mevcut yönetime mesaj olarak yorumlanan şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi, kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürktür. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir, kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz. CHP gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da."

TEHDİT VE İFTİRALARA MEYDAN OKUDU

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında siyasi geleceği için pazarlık yapmayacağını ilan ederek şu sert ifadelerle meydan okudu:

"Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez! Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez! İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir! Yetmiş yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin!"

Kaynak: Haber Merkezi