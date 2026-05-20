Kripto Parayla Maaş Dağıtan Bahis Çetesine Darbe: 657 Hesap Birden Kilitlendi

Türkiye, yasa dışı bahis ve siber suç gelirleriyle mücadelede en kapsamlı operasyonlardan birine daha imza attı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, bu sabah şafak vakti 7 ilde eş zamanlı olarak "PAYMIX-4" operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

— Akın Gürlek (@abakingurlek) May 20, 2026

KRİPTO PARALI MAAŞ SİSTEMİ

Bakan Gürlek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarının hedef alındığını belirtti. Adli birimler, siber istihbarat yöntemlerini kullanarak yasa dışı bahis sitelerinin panel erişimlerini ve bu şebekelerin çalışanlarına kripto varlıklar üzerinden yaptığı maaş ile hak ediş transferlerini adım adım takip etti. Dijital izlerin sürülmesiyle organize suç ağına dev bir darbe indirildi.

MİLYONLARCA LİRALIK MAL VARLIĞI VE HESAPLARA KİLİT

Bakanlıklar arası ve kurumlar arası dev iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonun finansal bilançosu ise dudak uçuklattı. Operasyon neticesinde adli birimlerin koyduğu tedbirler şu şekilde netleşti:

Hedefteki 61 şüpheli şahıs hakkında derhal adli işlem başlatıldı.

Suçtan elde edildiği netleştirilen 12 lüks araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz mülke devlet eliyle el konuldu.

Şüphelilere ait olan ve suç trafiğinde kullanılan 657 adet banka ve kripto para hesabı anında bloke edilerek donduruldu.

ÜÇ BAKANLIK VE MASAK ORTAKLIĞIYLA TAM İSABET

Operasyonun sadece jandarma eliyle değil, Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda, Adli Tıp, Siber İstihbarat ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) arasındaki eş güdümle yürütüldüğü vurgulandı.

Devletin, suç örgütlerinin finansal kanallarını kurutmakta kararlı olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, "Dijital ve finansal terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz kesintisiz sürecektir" dedi.

Kaynak: AA