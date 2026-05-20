Yasa Dışı Bahise Bir Darbe Daha, 122 Gözaltı

Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 122 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 19,3 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphelilerin yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen paraların farklı hesaplara aktarıldıktan sonra kripto hesaplara yönlendirilerek akladığı tespit edildi.

20 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

İncelemede; 143 şüphelinin hesaplarında toplam 19 milyar 300 milyon TL tutarında işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

122 GÖZALTI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Batman merkezli İstanbul, Kocaeli, Antalya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Adana, Aydın, Erzurum, Siirt, Adıyaman, Sivas, Ağrı ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 17 ilde 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda şüphelilerden 122'si gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

yasa dışı bahis Batman Gözaltı
