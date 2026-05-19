Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Yasa Dışı Bahisin Maliyetini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis sektörünün Türkiye’ye maliyetinin 20 ila 60 milyar dolar arasında değiştiğini açıkladı. Kara para aklama ve organize suçlarla bağlantısına dikkat çeken Yılmaz, yasa dışı bahsin yalnızca ekonomik değil sosyal açıdan da ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadele mesajı verip, ekonomik maliyetini değerlendirdi.

'60 MİLYAR DOLARA UZANAN KAYIP'

Yılmaz, “Adı üstünde yasa dışı bir alan olduğu için rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Ancak farklı değerlendirmelerde 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz. Bu konuda kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, iletişim, finansal takip, uluslararası iş birliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor" dedi.

'AİLEYİ VE GENÇLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Yasa dışı bahsin sosyal hayata etkisini değerlendiren Yılmaz, “Bu yapılar kara para aklama, terörizmin finansmanı ve organize suç gibi birçok farklı risk alanıyla ilişkilendirilebiliyor. Ayrıca hiçbir denetim ve kural mekanizması bulunmuyor. Yaş sınırı, gelir kontrolü ya da koruyucu herhangi bir çerçeve söz konusu değil. Bu nedenle yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor" diye konuştu.

