Önder Özen Beşiktaş'a Dönüyor

Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarına başladı. A Haber'in aktardığına göre siyah-beyazlı ekip, sportif direktörlük görevi için Önder Özen'le anlaşma sağladı.

Özen, daha önce hem Beşiktaş’ta hem de Fenerbahçe’de sportif direktör olarak görev yapmıştı. Önder Özen, daha önce Başkan Fikret Orman döneminde 2013-2014 sezonunda siyah beyazlı kulüpte sportif direktörlük görevini üstlenmişti.

