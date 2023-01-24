Tuncay Özkan 'bir firmanın gizli anketi' dedi, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un soruların yanıtladı. Özkan, "bir firmanın gizli anketi" diyerek yaptığı açıklamayla da şaşırttı.
Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Uğur'un sorularını yanıtlayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da kendisine ulaşan son anketin sonucunu canlı yayında paylaştı.
Özkan, "Dün bir firmanın yaptırdığı gizli anket bana geldi ve Erdoğan'ın oyu %26 gözüküyordu. Bazı direnç noktaları vardı, 29'da direniyordu. Ancak bugün ham haliyle bile yüzde 26 görünüyor." açıklamasını yaptı.
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