Seyhan Avşar Gündeme Getirmişti! CHP'li Ali Mahir Başarır, Adliyedeki 'Vesayet Skandalı'na Ateş Püskürdü

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Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar’ın ortaya çıkardığı, İstanbul Anadolu Adliyesi’ni sarsan “vesayet skandalı” bir kez daha gündeme taşındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yalnızca tekil bir dosya değil, tüm vasi atamalarının tek tek incelenmesi yönünde Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) talimat verdiği ve Türkiye'nin konuştuğu skandalı dile getiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır oldu.

'TAM BİR REZALET, UTANÇ VERİCİ BİR OLAY'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Başarır, "Bir avukat olarak çok üzüldüğüm bir konuyu söylemek istiyorum. Seyhan Avşar'ın çıkardığı bir konu tam bir rezalet, utanç verici bir olay" diyerek detayları anlattı. Başarır, skandalın bir sulh hukuk hakimi ile 28-29 yaşlarındaki iki avukatın aktörlüğünde geliştiğini belirtti.

"İstanbul Barosu’nda 100 bin avukat var. Bu genç meslektaşlarım, kardeşlerim 30 bin liraya iş bulamıyor, bürosunun kirasını ödeyemiyor, evlenemiyor çünkü para kazanamıyor, dosyası yok, iş bulamıyor. Asgari ücretle çalışan avukat kardeşlerim var. Ama bu iki avukat, İnan Kıraç’ın dosyası dahil birçok dosyaya vasi olarak atanıyor" diye konuşan Başarır, skandalın boyutlarını şöyle aktardı:

'KİM KAZANIYOR BU PARAYI'

"1.6 milyon aylık ücret yazılıyor ve en acısı Çorum'dan AK Parti Belediye Başkanı olan bir avukatla sözleşme yapıyorlar. Peki, ne kadarlık bir sözleşme? 320 milyonluk bir sözleşme ve bunun da 128 milyonunu peşin olarak veriyorlar. Niye? Avukat iyi değil, AK Partili... 128 milyonunu veriyorlar bakın, son 4 yılda ikinci 128 milyon vakası. Soruyorum kim kazanıyor bu parayı?

'YAZIKLAR OLSUN'

Yıllarını bu mesleğe verenler herhalde kahrolmuştur. Sonra olay patlıyor, 2. Sulh Hakimi Ali Topaloğlu bu rakamı 300 bin liraya düşürüyor ve buna isyan eden hakimleri HSK'ya şikayet ediyor. Bakın devletin kurumlarını kirlettiler. Kim, neden vasi olarak atanıyor? Yaşlı insanlar, idrak kabiliyetini yitirmiş insanlar; onların hakları korunsun diye vasi atanır, yoksa birileri zenginleştirmek için değil. Hasta, yatalak insanların bu durumundan faydalanan bir iktidar var. Yazıklar olsun arkadaşlar."

Kaynak: Haber Merkezi