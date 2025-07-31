Yeni Yol Partisi Komisyon Üyelerini Belirledi

Yeni Yol Partisi, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM'de kurulacak komisyona üyelik için 3 milletvekilini Meclis Başkanlığı'na iletti.

Yeni Yol Partisi Komisyon Üyelerini Belirledi
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"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona üyelik için partiler birer birer üyelerini açıklıyor.

Son olarak Yeni Yol Partisi de (Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi) 3 milletvekilini Meclis Başkanlığı'na bildirdi.

ÜYELER BELLİ OLDU

Yeni Yol Partisi TBMM Grubundan yapılan açıklamaya göre, Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, komisyonda üye olarak yer alacak.

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Kaynak: AA

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