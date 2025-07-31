CHP'li Murat Bakan Taliban İddialarını Meclis'e Taşıdı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Taliban’ın, Afganistan’daki işsizliği azaltmak için aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelere iş gücü göndermeyi planladığı ve bunun için görüşmeler yaptığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. CHP’li Murat Bakan, iddiaların İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından yanıtlanmasını talep edildi.

Talibanla iş gücü anlaşması yapılmasının izaha muhtaç olduğunu söyleyen Murat Bakan, önergesinde "Ülkemizde geniş tanımlı işsizlik yüzde 32.9 ile tarihi seviyeye çıkmışken; nitelikli iş gücü yurt dışında iş bulup ülkemizden göçerken; atanmayan öğretmenler intihar ederken ya da 83 puanla atanmadığı için inşaatlarda çalışırken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybederken, her yıl üniversitelerden mezun olan milyonlarca genç işsizlikle yüzleşirken Taliban rejimiyle böyle bir iş gücü anlaşması yapılması izaha muhtaçtır. Taliban rejimiyle böyle bir anlaşmanın yapılması iç güvenlik ve istihbarat açısından da tehdit niteliği taşıyor" dedi.

BAKAN YERLİKAYA'YA 5 SORU

1- Taliban’ın, ülkelerindeki işsizliği azaltmak için aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelere iş gücü göndermeye hazırlandığı ve bunun için görüşmeler yaptığı iddiası doğruysa; Bakanlığınız görev ve sorumlulukları gereği başta Suriyeliler olmak üzere yaşadığımız sığınmacı krizi ile toplumun güvenliği ve huzuru kapsamında söz konusu görüşmelerde siz de bulunuyor musunuz?

2- Taliban rejimiyle böyle bir anlaşmanın yapılması iç güvenlik ve istihbarat açısından tehdit niteliği taşımaktadır. Bu konuyla ilgili görüşünüz nedir?

3- Taliban’ın göndereceği kişilerin Türkiye’de hangi statüyle bulunacakları, hangi izinlerle çalışacakları belirlenmiş midir? Detayları nedir?

4- Taliban tarafından yönlendirilecek kişilerin güvenlik soruşturması ve istihbarat denetimi nasıl yapılacaktır? Detayları nedir?

5- Afganistan’dan nitelikli veya niteliksiz iş gücü adı altında Türkiye’ye yönlendirilecek kişilerin içinde radikalleşme/terör veya istihbarat riski taşıyan şahısların olup olmayacağına ilişkin bir risk değerlendirmesi yapılmış mıdır? Detayları nedir?

BAKAN IŞIKHAN'A 4 SORU

1- Taliban’ın, ülkelerindeki işsizliği azaltmak için aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelere iş gücü göndermeye hazırlandığı ve bunun için görüşmeler yaptığı iddiası doğru mudur? Doğruysa, Taliban ile yapılan bu kapsamdaki görüşmelerin detayı nedir?

2- Bakanlığınız, bu tür bir iş gücü alımına dair hazırlık yapıyor mu? Yapılıyorsa gerekçesi nedir? Bu iş gücü hangi sektörler için düşünülmektedir? Detayları nedir?

3- Taliban’ın göndereceği kişilerin Türkiye’de hangi statüyle bulunacakları, hangi izinlerle çalışacakları belirlenmiş midir? Detayları nedir?

4- Türkiye, Afganistan’daki işsizlik azalsın diye Taliban rejimiyle ‘iş gücü anlaşması’ yapıp Afganlıları Türkiye’de istihdam mı edecektir? Türkiye’de işsizliğin ciddi bir sorun olduğu dikkate alındığında, yabancı iş gücünün ülkeye alınması nasıl açıklanmaktadır?

BAKAN FİDAN'A 2 SORU

1- Taliban’ın, ülkelerindeki işsizliği azaltmak için aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelere iş gücü göndermeye hazırlandığı ve bunun için görüşmeler yaptığı iddiası doğru mudur? Doğruysa, Taliban ile yapılan bu kapsamdaki görüşmelerin detayı nedir?

2- Türkiye, Afganistan’daki işsizlik azalsın diye Taliban rejimiyle ‘iş gücü anlaşması’ yapıp Afganlıları Türkiye’de istihdam mı edecektir? Bu durumu nasıl açıklıyorsunuz?