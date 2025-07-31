MADEN-İŞ'in Grev Kararının Ertelenmesine Tepki: 'Hakkını Arayan İşçi mi Milli Güvenliği Tehdit Ediyor?'

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Kamuda 600 bine yakın emekçinin gözünün kulağının çevrildiği 2025 ve 2026 yıllarındaki ücret artışının belirleneceği sözleşme görüşmelerinde sonuç çıkmadı. TÜRK-İş, anlaşma çıkmamasının ardından 500’e yakın kurumda grev kararı aldı.

TÜRK-İŞ bünyesinde yer alan Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın (MADEN İŞ) grev kararı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla ertelendi. Söz konusu kararda, MADEN İŞ tarafından alınan grev kararının ‘milli güvenliği bozucu’ nitelikte olduğu savunuldu.

İYİ Parti Bursa milletvekili Selçuk Türkoğlu, yaptığı basın açıklamasında MADEN İŞ’in grev kararının ertelenmesine tepki gösterdi. Türkoğlu, “İşçinin hakkını araması ‘milli güvenliğe tehdit’ öyle mi?’ diye sordu.

Açıklamasında, “Kim tehdit ediyor bu ülkeyi gerçekten?” sorusunu sorarken, “Ekmek isteyene gelince, “devletin bekası tehlikede” diyorlar” dedi.

Türkoğlu, açıklamasının son bölümünde ise, “Asıl tehdit, aç kalan işçi değil; hak gaspıdır, adaletsizliktir, demokrasiye tek adam darbesidir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

TÜRK-İŞ, 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almış ve ilk ilan Karayolları Genel Müdürlüğü’ne asılmıştı.

500’e yakın kurumda da grev kararı asılmasına karar verilirken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Alım gücümüz düştü, öyle yağma yok" ifadeleriyle hükümete tepki göstermişti.

Grev kararının 1 Ağustos’tan itibaren birçok kurumda asılması bekleniyordu.