CHP'li Deniz Yücel'den Bakan Yumaklı'ya 10 Soru

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Türkiye’nin dört bir yanında ormanlar yanmaya devam ederken CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, konuyla ilgili bir soru önergesini Meclis’e taşıdı. Sadece bu yıl Türkiye’de orman yangınlarından etkilenen alanın tahmini en az 41 bin 458 hektar olduğunu ve en büyük kaybı yaşayan ilin ise 20 bin 391 hektarla İzmir olduğunu söyleyen Deniz Yücel, söndürme faaliyetlerinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Satılan yangın söndürme uçaklarına kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon konusundaki yetersizlikleri de eklenince büyük bir öfke görüldüğünü anlatan Yücel, "Yangınlara her gün bir yenisinin daha eklenmesinden duyduğumuz rahatsızlık, sorumluların hesap vermesi noktasını çok daha elzem ve önemli kılıyor. “Cebimizde uçak, arazöz yok” diyen bakanı bir süreliğine ciddiyete davet ediyorum, sorularımızın ivedi şekilde cevaplanmasını istiyorum. Mikrofonu eline alan her AKP’li ismin sorumluluğu CHP’li Belediyelere atmasından da yangınların yanacak yer kalmadığı için sönmesinden de bıktık usandık. Artık karşımızda koltuk sevdalısı değil sorumluluk sahibi bir iktidar görmek istiyoruz" diye konuştu.

'KİRLİ SİYASET OLMASA BELKİ DE ENGELLENİRDİ'

Antalya’daki yangın söndürme çalışmaları için yardıma gelen Azerbaycan ekiplerinin aleve dayanıklı kıyafetlerini, konum takibi yapabilen cihazlar taşıdıklarını, nabız ve oksijen seviyesi gibi hayati parametreler yönünden anlık olarak izlendiklerini belirten CHP Milletvekili, "Bu imkanları Türk itfaiye erleri kullanabildiği için öğrenmeyi isterdik. Bu sistem neden bizde yok çünkü Türkiye’de insan hayatının değeri yok. Fosforlu yelekle, tişörtle alevlerin arasına dalıyorlar. Bu işi beceremedikleri gibi bir de orman yangınlarından büyükşehirleri sorumlu tutarak, üzerindeki sorumluluğu inkâr ediyorlar. Bu kirli siyaset tarzıyla hiçbir yere varamazlar" ifadelerini kullandı.

Bölge bölge sorumluluk alanlarını işaret eden CHP'li Yücel, "Kırsal bir bölgedeki mahallenin yakın çevresindeki orman alanlarında çıkan yangından Orman Genel Müdürlüğü sorumludur. Yangın yerleşim alanlarına sıçrarsa büyükşehirin yetki alanına giriyor. Bu rağmen yine de Belediyelerimizde görev alan yangın söndürme ekiplerimiz sahadaydı ve canla başla yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Son dönemde yaşanan bütün yangınlara bakıyoruz, hepsi ormanlık alanda başlayıp sonrasında yerleşim alanlarına sıçramıştır. Yani yangınlardaki sorumluluğun kimde olduğunu belirleyen ilk ölçüt, yangının nerede başladığı. AKP iktidarı kirli siyaseti bir kenara bırakıp bizim sorumluluğumuzda değil sizin sorumluluğunuzda kavgasıyla vakit kaybetmeseydi belki de yerleşim yerlerine sıçramadan engellenecekti" dedi.

BAKAN YUMAKLI'YA 10 SORU

Deniz Yücel, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın cevaplaması talebiyle şu soruları sordu:

1) Eskişehir’de çıkan yangında kaybettiğimiz 10 şehidimize, yangınlara müdahale konusunda eğitim verilmiş midir? Eğer verildiyse; bu eğitimler hangi kurum tarafından ve ne kadar süre ile verilmiştir? Şehit düşen 10 vatandaşımızın yangına müdahale eğitimi eğer yetersizse, bu vatandaşlarımızı göz göre göre ölüme kim göndermiştir?

2) Eskişehir’deki yangına müdahalede hayatını kaybeden 10 şehidimiz, yangına kişisel koruyucu donanımları olmaksızın günlük kıyafetleri ile mi müdahale etmiştir? Eğer kişisel koruyucu donanımları yok ise; bunun sebebi nedir?

3) İzmir’de Çeşme, Ödemiş, Seferihisar ve Foça'daki yangınların elektrik hatlarından çıktığı İzmir Valisi tarafından ifade edilmiştir. Bu bölgede elektrik dağıtımı yapan şirketler hakkında soruşturma başlatışmış mıdır? Başlatıldıysa soruşturma ne aşamadadır?

4) 2025 yılı Haziran ayı başından önergenin yanıtlandığı tarihe kadar çıkan orman yangınlarının kaçı hakkında soruşturma başlatılmıştır?

5) Bakanlığınız envanterinde yangınla mücadelede kullanılacak hava aracı (uçak, helikopter, İHA) sayısı kaçtır?

6) Bakanlığınızın envanterinde bulunan hava araçlarının kaçı gece görüşlüdür?

7) Bakanlığınızca 2025 yılında yangınla mücadelede kullanılmak üzere kiralanan hava aracı sayısı kaçtır?

8) Bakanlığınızca 2025 yılında yangınla mücadelede kullanılmak üzere kiralanan hava araçları kimlerden ya da hangi kurum ve kuruluşlardan kiralanmıştır?

9) Bakanlığınızın orman yangınlarında kullanılmak üzere kiralama yolu ile temin ettiği hava araçları için yapılan ihale bedelleri ne kadardır? Bu ihalelerle kiralanan hava araçlarının tamamı şu anda aktif bir şekilde kullanılmakta mıdır?

10) Yangın işçiliği, eğitim isteyen bir meslektir ve işçilerin bölgeyi tanımalarının önemi tartışılmazdır. Ormanlarda 12 ay boyunca çalışacak kadrolu işçilerin gerekliliği çok açıktır. Bu nedenle de istihdamın arttırılması çok önemlidir. Şu anda kadrolu olarak yangınlara müdahale eden işçi sayısı kaçtır? Kadrolu yeni işçi alımı yapılacak mıdır?