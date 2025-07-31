CHP'li Başevirgen'den Özelleştirilen Elektrik Şirketlerine Tepki! 'Pahalı Ama Kalitesiz Bir Hizmet'

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, elektrik dağıtım hizmetlerinin özel sektöre devredilmesinin ardından ülke genelinde giderek sıklaşan kesintiler ve altyapı yetersizliklerine dikkat çekti.

“AKP iktidarı kamusal bir hizmeti, özel şirketlerin kâr hırsına teslim etti” diyen Başevirgen, “Elektrik faturalarında ciddi artışlar yaşandı. Dar gelirli kesim için enerjiye erişim zorlaştı. Şirketler yeterli bakım ve yatırım yapmadığı için altyapı sorunları arttı” dedi.

‘DAR GELİRLİ KESİM İÇİN ENERJİYE ERİŞİM ZORLAŞTI’

Yaz aylarında artan elektrik kullanımıyla birlikte yaşanan kesintilere işaret eden Başevirgen, Manisa ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte altyapının yetersiz kaldığını söyledi. Hizmet kalitesindeki düşüşe rağmen yüksek faturalar ödendiğini vurgulayan Başevirgen, sistemin sürdürülemez hale geldiğini ifade etti. Özelleştirilen firmaların yatırım sorumluluklarını yerine getirmediğini dile getirerek, “Elekrik faturalarında ciddi artışlar yaşandı. Dar gelirli kesim için enerjiye erişim zorlaştı. Şirketler yeterli bakım ve yatırım yapmadığı için altyapı sorunları arttı. Elektrik kesintileri başta Manisa ve İzmir olmak üzerine yurt genelinde sıklaştı. Vatandaşlar arıza bildirimi için aradığında, özel elektrikçi çağırılması gerektiği belirtiliyor. Bu hizmetin ücretini de vatandaşlar ödemek zorunda kalıyor. Ani kesintiler ve voltaj dengesizlikleri elektronik eşyaların zarar görmesine neden oluyor. Vatandaşlar trafo yangınları, sık sık yaşanan kesintiler ve çaresiz bir altyapı ile mücadele ediyor. Üstelik bu sözde hizmet karşılığında her ay yüksek bedelli elektrik faturaları ödüyorlar” dedi.

‘PAHALI AMA KALİTESİZ BİR HİZMET’

Elektrik dağıtımında çalışan personelin özelleştirme sonrası daha güvencesiz koşullarda çalıştığını belirten Başevirgen, taşeronlaşmanın işçi haklarını gerilettiğini kaydetti. Kamu hizmeti anlayışından uzaklaşan elektrik dağıtım sisteminin ulusal güvenliği de tehdit edebileceğine dikkat çekerek, “Taşeron sistemine geçildi; bu da işçi haklarını ve iş güvenliğini olumsuz etkiledi. Elektrik dağıtımı artık kamu kontrolünde değil. Kritik altyapının özel şirketlerde olması, ulusal güvenlik ve kriz anlarında müdahale açısından tartışmalı hale geldi. Özelleştirme süreci ‘rekabet artacak, kalite yükselecek’ denilerek başlatıldı. Ancak bugün gelinen noktada, pahalı ama kalitesiz bir hizmet, şeffaf olmayan bir sistem ve sosyal devlet ilkesiyle çelişen bir yapı ortaya çıktı” diye konuştu.

'ŞİRKETLER YATIRIM YAPMIYOR AMA CEZA DA YOK'

Elektrik dağıtımında kamu denetiminin zayıfladığını ve şirketlerin keyfi uygulamalarına karşı vatandaşların çaresiz bırakıldığını söyleyen Başevirgen, “AKP iktidarı kamusal bir hizmeti, özel şirketlerin kâr hırsına teslim etti. Sonuç: Daha pahalı, daha kalitesiz ve daha denetimsiz bir sistemi ortaya çıkarttı. 2009’da başlayan bu süreçte, ‘vatandaşa daha iyi hizmet’ yalanıyla elektrik dağıtımı özelleştirildi. Bugün geldiğimiz noktada halk soyuluyor, hizmet rezil durumda. Bir asgari ücretli neredeyse maaşının yüzde 15-20’sini sadece elektrik ve doğalgaza ödüyor. Bu mudur sosyal devlet? Elektrik şirketleri yatırım yapmıyor ama ceza alan yok. Vatandaş karanlıkta, şirketler garantili kârda” sözleriyle sistemi eleştirdi.