Komisyona Üye Vermeyeceği Söyleniyordu... Yeniden Refah Partisi Kararını Verdi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te kurulacak komisyon için bugün kritik bir gün... Komisyona üye verecek olan partilerin bu isimleri Meclis Başkanlığı'na bildirmesi gerekirken pek çok parti bugün üyelerini duyurdu. MHP üyelerini geçen hafta açıklarken, bugün de AKP, CHP ve Yeni Yol Partisi de komisyona verecekleri üyeleri belirledi ve Meclis Başkanlığı'na iletti.

AKP'NİN ÜYELERİ

AKP'nin komisyona vereceği 21 üye; Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altıok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu olarak açıklandı.

CHP'NİN ÜYELERİ

CHP de komisyona 10 üye vereceklerini bildirdi. Bu isimler, Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun oldu.

YENİ YOL PARTİSİ ÜYELERİ

Yeni Yol Partisi ise komisyona üyelik için 3 milletvekilini Meclis Başkanlığı'na iletti. Bu isimler Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, komisyonda üye olarak yer alacak.

YENİDEN REFAH DA ÜYE VERECEK

Bunun yanında, tıpkı İYİ Parti gibi komisyona üye vermeyeceği iddia edilen Yeniden Refah Partisi de konuyla ilgili kararını verdi. Yeniden Refah Partisi kurmayları, söylentilerin aksine komisyona üye vereceklerini aktardı. Bu ismin de İstanbul Milletvekili Doğan Bekin olduğu öğrenildi.