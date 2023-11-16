İstifalar peş peşe: Adnan Beker İYİ Parti'den istifa etti!

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Beker, sosyal medya hesabından İYİ Parti ibaresini kaldırdı.

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İstifalar peş peşe: Adnan Beker İYİ Parti'den istifa etti!

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Adnan Beker ve Ümit Dikbayır için "defolup gitsinler" dediği iddia edilmişti.

Beker'in istifasının ardından sosyal medya hesaplarından İYİ Parti ibaresini kaldırdığı görüldü.

İstifalar peş peşe: Adnan Beker İYİ Parti'den istifa etti! - Resim : 1

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Beker'in istifa açıklaması şöyle:

KAMUOYUNA SAYGILARIMLA

Hayatım boyunca doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edindim. Attığım her adımda, çıktığım her yolda daima “önce ülkemin, önce milletimin menfaati” dedim. En büyük hayallerim hep ülkem için oldu. Bu da elbette çok çalışmakla mümkündü.

Bu vesileyle,

Ülkemizin her yerinden, her kesiminden bir araya gelen yol arkadaşlarımızla birlikte İYİ Parti'yi kurduk. 25 Ekim 2017’den beri İYİ Parti'nin başarısı için gece gündüz demeden, var gücümle, her alanda mücadele ve emek verdim.

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Aziz Türk Milleti ve Kıymetli Ankaralı Hemşehrilerim,

Ankara’mızda yaşayan başta siz değerli Ankaralı hemşehrilerimin ve esnaflarımızın olmak üzere bana gelen tüm talepleri gücüm yettiğince dile getirmek, mümkün olduğunca yerine getirmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla 2019 Yerel Seçimlerinde sizlerin teveccühü ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevine seçildim. Çok şükür görevimi büyük bir özveriyle yerine getirdim.

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PROBLEMLERE DOĞRUDAN TEMAS ETTİK

Dört yıllık görev sürem boyunca 200 binden fazla vatandaşımızı ve partilimizi ABB İYİ Parti Grup Başkanlığımızda ağırladık. Sokağa indik; Ankara’mızı mahalle mahalle, sokak sokak, köy köy gezdik. İlçe ilçe Ankara’mızın problemlerine doğrudan temas ettik.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde, Grup Başkanvekilliği görevimden ayrıldıktan sonra İYİ Parti üyelerimizin yüksek teveccühü ile temayül yoklamasında 3 bin 632 oy alarak, parti içi rekorla Ankara 2. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldum.

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İYİ PARTİ'NİN OYUNU HEP BİRLİKTE ARTIRDIK

Partililerimiz, yol arkadaşlarımız, gönüllülerimiz ile beraber soluksuz bir seçim kampanyası yürüttük. Seçim bölgemde İYİ Parti’nin oyunu hep birlikte artırdık.

Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Esnaf Birliklerimiz , Köy ve Mahalle Muhtarlarımız ve gençlerimiz ile sürekli bir araya geldik. Taleplerini TBMM çatısı altında dile getirdik; soru önergeleri, araştırma önergeleri ve kanun teklifleri verdik.

Bu zamana kadar, başta Ankara'da yaşayan kıymetli hemşehrilerime hizmet olmak üzere, İYİ Parti'nin başarısı için durmadan, yorulmadan çalıştım. Bu süreçte benimle beraber yürüyen tüm yol arkadaşlarıma tek tek teşekkürlerimi iletiyorum.

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DAHA FAZLA KATKI SAĞLAYAMAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

Aziz Türk Milleti ve Kıymetli Hemşehrilerim,

İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti’ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti’den istifa ediyorum.

Başta çok değerli Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti İlçe Başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti’ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhâl olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır.

Büyük Türk Milleti’ne ve Ankara'mıza her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim.

Saygılarımla.

Ankara Milletvekili

ADNAN BEKER

İstifalar peş peşe: Adnan Beker İYİ Parti'den istifa etti! - Resim : 11

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