Durmuş Yılmaz İYİ Parti’den istifa etti!

Durmuş Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz paylaşımında, partiden istifa ettiğini gösteren ekran görüntüsüne yer verdi.

Geçmişte Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Yılmaz, İYİ Parti'den 2018 seçimlerinde milletvekili seçilmişti.

İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım.

Bilgilerinize pic.twitter.com/loHXUbHnks — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) November 10, 2023

DURMUŞ YILMAZ KİMDİR?

Durmuş Yılmaz 1947 senesinde Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Karacaömerli köyünde dünyaya geldi.

İlk ve ortaöğrenimini memleketinde okuyan Yılmaz, lise eğitimini Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi'nde tamamladı.

Lise mezuniyetinin ardından 3 sene Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam etti. 1970 senesinde Millî Eğitim Bakanlığının açmış olduğu Devlet Bursu sınavını kazandı ve Ticaret Bakanlığı adına iktisat öğrenimi için İngiltere'ye gönderildi.

City University of London'da ekonomi dalında lisans, University College, University of London'da lisans üstü eğitim gördü.

1980 senesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kambiyo Genel Müdürlüğünde göreve başladı.

18 Nisan 2006 - 18 Nisan 2011 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı oldu.

7 Haziran 2015 - 1 Kasım 2015 tarihleri arasında da MHP'den 25. Dönem Uşak Milletvekili oldu.

2017 senesinin Ekim ayında, Meral Akşener'in partisi İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.