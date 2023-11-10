Özgür Özel'in 'Hatay' programı belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremde büyük yara alan Hatay’a ziyaret gerçekleştirecek.

Özgür Özel'in 'Hatay' programı belli oldu

CHP Kurultayı öncesinde şehre gelen ve Genel Başkanlığa seçilmesi halinde ilk ziyaretini Hatay’a gerçekleştireceğini söyleyen Özel, 12 Kasım Pazar günü Hatay'a gidecek.

Pazar günü saat 09.30’da CHP Hatay İl Örgütü tarafından karşılanacak olan CHP'nin yeni Genel Başkanı daha sonra il başkanlığının koordinasyon çadırında Hatay halkı ile buluşacak.

KİPTAŞ Antakya Geçici Barınma Alanı’nda da depremzede yurttaşlar ile bir araya gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı ziyaret ederek şehrin güncel durumu hakkında da bilgiler alacak.

Özel, programın sonunda Dörtyol ve Erzinli vatandaşlar ile buluşarak Hatay’dan ayrılacak.

Özel, Kurultay öncesinde Hatay'a yaptığı ziyarette Hatay'da depremden kaynaklanan sorunları gündemde tutmaya çalışacağı yönünde söz vermişti.

Özgür Özel ilk ziyaretini Manisa'ya yaptı: "İktidar yürüyüşünü başlatacağız"Özgür Özel ilk ziyaretini Manisa'ya yaptı: "İktidar yürüyüşünü başlatacağız"Siyaset

Etiketler
Hatay Deprem Özgür Özel CHP
ATV'nin Safir dizisi adres değiştirdi! Seyircileri şaşkına çeviren gelişme ATV'nin Safir dizisi adres değiştirdi! Seyircileri şaşkına çeviren gelişme
Barış Pehlivan, Adalet Bakanı Tunç'a seslendi Barış Pehlivan, Adalet Bakanı Tunç'a seslendi
Dilan Polat Engin Polat soruşturması! Engin Polat itirafıyla ses getirdi Dilan Polat Engin Polat soruşturması! Engin Polat itirafıyla ses getirdi
Özgür Özel: Meral Hanım'ı göremedim, merhabalaşmak istiyordum Özgür Özel: Meral Hanım'ı göremedim, merhabalaşmak istiyordum
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer 'başlaması an meselesi' dedi, altını olanları uyardı: 'Herkes etkilenecek' Selçuk Geçer 'başlaması an meselesi' dedi, altını olanları uyardı: 'Herkes etkilenecek'
Meteoroloji'den il il uyarı: Çok şiddetli geliyor, 3 gün sürecek! Meteoroloji'den il il uyarı: Çok şiddetli geliyor, 3 gün sürecek!
Cezaevinde kavga: Dilan Polat'ın bağışıklık sistemi çöktü, kimseyle konuşmuyor! Cezaevinde kavga: Dilan Polat'ın bağışıklık sistemi çöktü, kimseyle konuşmuyor!
Partnerinizi bu detayla kendinize bağlayın: Hangi burç nasıl aşık olur? Hangi burç nasıl aşık olur?
İş Bankası kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi! İş Bankası kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi!