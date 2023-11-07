Özgür Özel Manisa'da CHP'lilere seslendi: "İktidar yürüyüşünü başlatacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da yaptığı konuşmada, “Halk artık iktidarı değiştirecek bir Cumhuriyet Halk Partisi istiyor" dedi. Özel, CHP'lilere, "Halka gidin istediğinizi yaptık biz değiştik gençleştik şimdi hep birlikte kazanma zamanı deyin" diyerek seslendi.

Özel, "Yarın Ankara’ya gidiyoruz öğlen saatlerinde Kemal Bey ve Selvi Hanımın evlerinde kahve içiyoruz. Sonra hep birlikte devir teslim törenini yapacağız sonra iktidar yürüyüşünü oradan başlatacağız" diye konuştu.

Özel, "Bu partide içinde hiçbir kin hiçbir nefret geçmişten hiçbir hesap barındırmıyorum. (Belediye başkanlarının seçimi) Millet kimi isterse o devam edecek" mesajı verdi.

Özel, "Hikâyemiz bitmedi, hikâyemiz yeni başlıyor" ifadelerini kullandı.