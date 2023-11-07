13 yıllık defter kapanıyor: Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı yarın devrediyor

CHP'de 13 yıllık dönemin sonuna gelindi. 4-5 Kasım'da yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, görevi yarın devralıyor.

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13 yıllık defter kapanıyor: Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı yarın devrediyor

Hafta sonu yapılan 38. Olağan Kurultay'da Genel Başkan seçilen Özgür Özel, yarın yapılacak devir teslim töreni ile CHP'nin 8. Genel Başkanı olarak görevine başlayacak.

CHP'de 2010'da yapılan 33. Olağan Kurultay'da genel başkanlığa seçilen ve 13 yıldır bu görevi aralıksız sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, yarın bu görevi Özgür Özel'e teslim edecek.

Özgür Özel'in genel başkanlığı almasıyla CHP'de yeni bir dönem de başlamış olacak.

Partinin 8. Genel Başkanı ünvanını alan Özel'in ilk sınavı yerel seçimler olacak.

Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak "A takımı" denilen Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) oluşturacak.

Özgür Özel'in yeni MYK'sının geniş kapsamlı olacağı ve her alana bir atama yapacağı belirtiliyor.

Yeni MYK'nın 13 Kasım Pazartesi günü yapılacak ilk toplantısına başkanlık edecek Özel, salı günü de genel başkan olarak ilk kez grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

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CHP Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu
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