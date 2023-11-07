CHP'li Tan tehlikeye dikkat çekti: 750 bin Gazzeli Türkiye'ye mi geliyor

Türkiye, hem Suriye iç savaşı hem Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesi hem de Pakistan'daki durum itibarıyla milyonlarca sığınmacıyı topraklarına almış ve onlara ev sahipliği yapmaktadır.

Ayrıca Afrika ülkelerindeki ekonomik ve siyasi krizlerden bunalan mülteciler için de Türkiye uğrak bir durak halinde.

Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan iç savaştan Ukrayna-Rusya savaşına, oradan günümüze halen yasal ve kaçak bir şekilde sığınmacı girişi yapılmakta.

13 Eylül 2023 tarihinde Göç İdaresi'nin açıkladığı verilere göre Türkiye'de 4 milyon 638 bin 461 kayıtlı göçmen yaşıyor.

Bazı iddialara göre kaçak yollarla ülkeye giriş yapanlarla birlikte 10 milyonu aşkın göçmenin Türkiye'de ikamet ettiği söylenmekte.

Avrupa Birliği'nin de sığınmacıları ülkesinde tuttuğu için Türkiye'ye para verdiği biliniyor.

TAN: SÜRGÜNÜN PARÇASI OLMAYIN

Eski ABD Büyükelçisi ve CHP Milletvekili Namık'tan, yeni sığınmacı girişine karşı uyarıda bulundu.

Hamas öncülüğünde başlatılan, FHKC ve diğer Filistinli örgütlerin de destek verdiği Aksa Tufanı operasyonu ile birlikte İsrail-Filistin hattında yeni bir savaş başladı.

Bir ayıdır devam eden savaşta, can kayıpları giderek artmakta, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivil katliamları da hız kesmeden devam etmektedir.

Bu durumdan ötürü 750 bin Gazzelinin Türkiye'ye getirilmesi konuşuluyor.

Hazırdaki göçmen sorununa ve bu iddiaya dikkat çeken Tan, şunları söyledi:

"Türkiye, son yıllarda; Afganistan, Suriye ve çeşitli Afrika ülkelerinden kaçan insanların mülteci deposu olmuşken, şimdi de Gazze’den 750 bin kişinin Türkiye’ye gelme ihtimali konuşulmaktadır Bu durumun uzun vadede Türkiye’nin güvenlik, demografik yapı ve sosyal barış konusunda sorunlar yaşamasına neden olacağı açıktır. Yanlış dış politika nedeniyle Ortadoğu’da meydana gelen çatışmaların tarafı olan iktidar, bu çatışmalar sonucunda ortaya çıkan insani krizden etkilenen kişileri kısa vadeli hesaplarla Türkiye’ye kabul etmesi halinde yeni ve çok büyük bir hata yapmış olacaktır Bu yanlış politikalardan acilen geri dönülmeli, Türkiye krizin çözümü konusunda etkin rol oynamalı, İsrail-Hamas savaşı nedeniyle ortaya çıkabilecek bu yeni mülteci krizini yerinde çözmek için çaba sarf etmeli, ABD ve İsrail arasındaki muhtemel bir mülteci anlaşmasının parçası olmamalıdır Gazze'ye sahip çıktığını iddia eden Erdoğan'ın, Gazze halkını insanlığın vicdanına aykırı şekilde vatanından sürecek bir planın parçası olması, bu planı uygulayacaklar arasında adının zikredilmesi de ibretliktir."

Türkiye, son yıllarda; #Afganistan, #Suriye ve çeşitli #Afrika ülkelerinden kaçan insanların mülteci deposu olmuşken, şimdi de #Gazze’den 750 bin kişinin Türkiye’ye gelme ihtimali konuşulmaktadır



Bu durumun uzun vadede Türkiye’nin #güvenlik, #demografik yapı ve #sosyal barış… — Namık Tan (@NamikTan) November 7, 2023

DEZENFORMASYON MERKEZİ BİLGİYİ YALANLADI

İletişim Başkanlığı'na bağlı olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarının paylaştığı "Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık" bilgisinin yalan olduğunu söyledi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ayrıca, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem