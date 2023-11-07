Özel’in seçilmesiyle gündeme geldi: CHP'de tüzük değişecek mi?

CHP lideri Özel, genel başkan seçildiği kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Aralık’ta bir tüzük kurultayı toplamayı vaat ettiğini anımsattı. Özel, “Genel başkan olursam üç hafta sonra buradasınız, tüzüğü değiştiriyoruz. Söz veriyorum” dedi.

Özel, genel başkanlık adaylığını açıkladıktan sonra ilan ettiği “Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişim” kitapçığını işaret ederek “Burada ne öneriyorsak tüzüğe yazacağız. Ama yetmez. Tüzük, alelacele olmaz. Ben önceki yönetimin sözünü yerde bırakmamak için önce bunu yapacağım ama esas tüzüğü yerel seçimlerden sonra düşünerek, dünyadaki iyi örneklere bakarak, Türkiye’ye uyarlayarak ve bir daha aşındırılmayacak, yıpratılmayacak bir hale getirerek yapacağım” ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL DEVRİM"

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; Özel’in işaret ettiği kitapçıkta ilk olarak bir üye reformu yapılacağı vurgulanıyor ve dijital bir devrimle tüm üyelerin karar süreçlerine dahil edilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda; Özel’in kurultayda söylediği gibi parti üyelerinin cep telefonlarına indireceği bir uygulama ile “Politikalar nasıl gidiyor, saha nasıl, partinin durumu nasıl” gibi sorularla haftalık anketlere yanıt vermesi öngörülüyor. Bu şekilde hem üyelerin aidiyet hissinin artacağı hem de katılımın çoğalacağı kaydediliyor. Özel’in önerdiği değişikliklerden en kritik olanı da genel başkanın tüm üyeler tarafından seçilmesi olarak görülüyor Daha önce Kılıçdaroğlu yönetiminin sadece mahalle delege sistemini kaldırması konuşulurken, Özel’in önerisinde tüm üyelerinin önüne sandık konulan bir model sunuluyor.

ÖNSEÇİM VURGUSU

Özel’in vaat ettiği değişimin bir diğer önemli unsuru olarak önseçim de ön plana çıkıyor. Kitapçıkta; milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyelerinin adaylarının belirlenmesinde ön seçim olacağı vurgulanıyor. Tepki çeken uzun dönem milletvekillerine karşı üç dönem kuralının getirilmesi bekleniyor. Yine üç hafta sonra toplanması hedeflenen tüzük kurultayında parti meclisi (PM) üye sayısının artırılması ve her ilin PM’de birer temsilcisinin olacağı bir yapının oluşturulmasına dair bir önerinin yer alması bekleniyor.