Kılıçdaroğlu kurultaydan sonra sosyal medya hesabını da değiştirdi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı ibaresini kaldırdı.

Kılıçdaroğlu kurultaydan sonra sosyal medya hesabını da değiştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 4-5 Kasım tarihlerinde 38. Olağan Kurultay yapıldı.

4 Kasım'da genel başkan seçimi oldu. Seçimde 81 ilden bin 367 delege, yeni genel başkanın belirlenmesi için oy verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 812 oy alan Özel, CHP'nin 8. yeni genel başkanı oldu.

CHP'deki 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu liderliği sona erdi.

GENEL BAŞKAN İBARESİNİ KALDIRDI

Kurultay sonrası TV100 ekranlarındaki Taksim Meydanı programına konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Moralim gayet iyi... Herkese selam sevgilerimi iletiyorum. Gün boyunca ziyarete gelen dostlarımız ve partililerimizle görüştük, süreci değerlendirdik. Türkiye'de demokrasinin işlediği tek kurum CHP'dir. Tüm CHP'deki demokrasiyi örnek alması gerekir. Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar geride kalmıştır. Başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca resmi X(eski adıyla Twitter) hesabında da CHP Genel Başkanı ibaresini kaldırarak, CHP 7. Genel Başkanı ibaresini yazdı.

Kılıçdaroğlu kurultaydan sonra sosyal medya hesabını da değiştirdi - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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