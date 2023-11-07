Bahçeli ilk günden Özgür Özel'i hedef aldı

Meclis'teki grup toplantısında partililere seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. "Hiç şüphesiz CHP'deki genel başkan değişimi bizim gündemimiz değildir. Bize saygı duymak ve hayırlı olsun demek düşmüştür." diyen Bahçeli, "Üzüldüğümüz husus Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, teröristlere, işbirlikçilere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir." diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Siyaset soğuk tandırdan sıcak ekmek alma hesabı yapanların, rüyasında sinek avına çıkanların, yalanı kana kana içip de bir damla hakikati yudumlamaktan aciz olanların harcı olamaz.

Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, yeni bir kalkınma hamlesine, bir toparlanmaya ihtiyacı vardır. Bunu da MHP ve Cumhur İttifakı gerçekleştirmeye muktedirdir. Günübirlik siyaset yapmıyoruz, güdümlü siyaseti tanımıyoruz. Kuru gürültüden ibaret bir siyaseti takmıyoruz. Her söylenene kulak kabartmıyoruz. Kof söyleyene, boş söyleyene, çok söyleyene aldırmıyoruz.

Esaret ile özgürlük arasında mekik dokuyan çürüklerin kime çektiği bellidir, belgelidir, bilinmektedir. Ama bizim de hangi muhteşem köke çektiğimiz bariz bir gerçektir. Gönül verdik ülkemize, gönül kazanmak istiyoruz.

Hiçbir engel yolumuzu kesemeyecektir. MHP olarak stratejik hedeflerimizi isabetle belirledik. Gündeme hakim olmanın yanında gelişmelere hakkaniyete saygılı bir üslupla yorumlamak başlıca gayemizdir. Hiçbir zaman çorak yere tohum ekmedik. İlkelerimizden ödün vermedik, irademizden şaşmadık, tutarlılığımızdan vazgeçmedik.

Birileri gibi ülkü ve ülke sevdamızı pazarlık malzemesi görecek kadar ufalmadık. Biz milletimizin uğruna varlığımı adadık. Fildişi kulelerde milliyetçilik taslamadık, milletimizle aynı hizada durduk, millet biziz dedik. Siyasi muhitler arası sürekli göçenlerle, çıkarlarının gemiyle yön değiştirenlerle ne işimiz olmuş ne de ilişkimiz olacaktır. Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze de asla bakmayız. Buz üstüne bina yapıp içine girenler ilk güneşte batacaklarını hesap edemeyen ahmaklardır.

CHP KURULTAYINI HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerlerle seçime girdim' itirafı gecikmiş bir itiraftır. O hançerlerin yanına yöresine geldiğinde iyilik meleği olmadığını Kılıçdaroğlu'nun da bilmesi gerekiyordu. Hiç şüphesiz CHP'deki genel başkan değişimi bizim gündemimiz değildir. Bize saygı duymak ve hayırlı olsun demek düşmüştür. Üzüldüğümüz husus Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, teröristlere, işbirlikçilere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir. Kalem selamdan; selam kelamdan önce gelir. Selam Allah'ın selamıdır ancak teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. Biliniz ki bu tiplerden millete hayır gelmez, gelemez, gelemeyecektir. Biz Türkiye yüzyılı hedeflerini inşanın peşindeyiz. Tavsiyem odur ki hiç kimse hesap hatası yapmasın.

CHP yönetimine diyorum ki Selahattin Demirtaş teröristtir, HEDEP bölücüdür. Siyasetteki nifak tohumu ve ayrık otudur. Osman Kavala sorosçudur, suçludur ve cezasını çekecektir.

Komşu coğrafyalarda yaşanan buhranları, katılaşan sosyal ve siyasal ilişkileri gözden geçirdiğimizde milli varlığımızı can pahasına koruma sorumluluğumuz daha iyi anlaşılacaktır. Artık devir değişmiştir, köprünün altından çok sular akmıştır. Devir artık Türk devridir.

İsrail terörüne karşı Türkiye’nin duruşu sağlamdır. Duamız ve desteğimiz Filistinli kardeşlerimize yöneliktir. MHP’nin Sayın cumhurbaşkanımızın alacağı her karar ve politikanın sonuna kadar yanındadır.

Kaynak: Gerçek Gündem