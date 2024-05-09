Zam yağmuru sürüyor: Biraya dev zam yolda

Alkollü içkilerde zam haberleri kaldığı yerden devam ediyor. Yerel seçimler sonrasında rakı gruplarına gelen peş peşe zamlar sonrası biraya da dev zam geliyor.

Geçtiğimiz hafta Efe rakı grubuna yüzde 12,5 oranında zam gelmesi sonrası Efe Gold 70'lik 969 lira olurken Efe Göbek 70'lik de 995 TL olmuştu.

Beylerbeyi rakı grubunun fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte Beylerbeyi Göbek 70’lik rakının fiyatı 995 liraya Beylerbeyi Teragold 70’lik ise 895 lira olmuştu.

Zam dalgası tüm sektörleri etkilemeye devam ediyor. TT, BAT ve JTI sigara gruplarına yeni zamlar gelirken bira fiyatları da zamlardan nasibini alacak.

BİRAYA BÜYÜK ZAM GELİYOR

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bira fiyatlarına gelecek zammı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Hem Efes hem de Tuborg grubuna gelmesi beklenen zamlara ilişkin Aybaş, "Biraya gelecek 15-20 TL civarı zamma hazır mıyız, zamdan sonra bu tarz reflekslere hazır mıyız?" diye sordu.