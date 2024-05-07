Sigaraya bir zam daha geldi! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu

Sigara tiryakilerine bir kötü haber daha geldi. Dün gelen zammın ardından bir sigara grubuna daha zam geldi. Gelen 3 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL oldu.

Sigaraya bir zam daha geldi! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu

Sigara fiyatlarına zam sürüyor. Bir sigara grubuna daha zam geldi.

3 TL ZAM YAPILDI

Yapılan 3 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL oldu. Zamlı fiyatların yarından itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

DÜN DE ZAM GELMİŞTİ

Dün de bir başka sigara grubuna zam yapılmıştı. Yapılan zamla birlikte en pahalı sigara 70 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL olmuştu.

Sigara tiryakilerine kötü haber... Bir zam daha geldi: Yarından itibaren geçerli olacakSigara tiryakilerine kötü haber... Bir zam daha geldi: Yarından itibaren geçerli olacakEkonomi

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