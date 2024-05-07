Niğde'de 9 ayda taksi ve toplu taşıma ücretlerine ikinci zam!

Niğde Belediye Meclisi, Niğde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı’nın taksici esnaflarının, mevcut taksimetre rayiçlerinin gelen zamlardan dolayı yetersiz kalması, günün şartlarına göre yeniden belirlenmesi hususundaki talebini değerlendirerek, taksimetre ücretlerine zam yapılması kararı aldı.

Alınan kararla, taksi indi bindi ücretlerine yüzde 100 zam yapılırken; diğer ücretler ise yüzde 50 oranında artırıldı.

NİĞDE'DE YENİ TAKSİMETRE ÜCRETLERİ

Yeni taksimetre tarifesine göre 50 lira olan açılış ücreti 75 TL’ye; 20 lira olan bir kilometre başına taksi ücreti 30 TL’ye yükseldi. Kısa mesafe ve indi bindi ücretlerine ise yüzde 100 zam yapılarak 50 liradan 100 liraya çıkarıldı.

ZAM TOPLU TAŞIMA TARİFELERİ

Toplu taşıma ücretleri yeni tarifeye göre, tam kart binişler 12 liradan 15 liraya; öğrenci kartlı biniş 8 liradan 9 liraya; tam kartsız biniş 15 liradan 20 liraya; öğrenci kartsız biniş ise 10 liradan 15 liraya yükseltildi.

Kaynak: Gerçek Gündem