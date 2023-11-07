Meclis'te İsrail protestosu: Nescafe ve Coca Cola menüden kaldırıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), İsrail’i protesto etmek amacıyla içecek menüsünden Nescafe ve Coca Cola kaldırıldı.

Meclis'te İsrail protestosu: Nescafe ve Coca Cola menüden kaldırıldı

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, TBMM’de bu sabah, içecek siparişi vermek isteyen Meclis personeli, menüde Nescafe ve Coca Cola ürünlerinin bulunmadığını fark etti.

Çay ocaklarına sorulduğunda ise "Meclis Başkanlığı, menüden İsrail’e destek veren markaların ürünlerini kaldırma kararı aldı" denildi.

Meclis Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda personele ve Meclis’e gelen misafirlere servis yapılan tüm menülerden bu ürünler kaldırıldı.

Kararın, Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’i protesto amacıyla alındığı iddia edilirken, elde bulunan ürünlerin de depoya iade edileceği öğrenildi.

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