CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Barış Yarkadaş'a mesaj: Kararını yeniden değerlendirmeli

CHP'de yaşanan değişimin ardından TV100.com yazarı gazeteci Barış Yarkadaş, seçim öncesi verdiği 'söz' nedeniyle mesleği bıraktığını duyurdu.

Canlı yayında, "Kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Saat 23:49 itibariyle söz verdiğim üzere aktif gazeteciliği bırakıyorum" ifadelerini kullanan Yarkadaş, gözyaşlarını da tutamadı.

Yarkadaş'ın açıklamalarının ardından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda, partinin yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ÖZEL'DEN 'MESLEĞE DÖN' ÇAĞRISI

Özel, kendi başarısı nedeniyle Barış Yarkadaş'ın gazeteciliği bırakmasının doğru olmadığını belirterek, Yarkadaş'ın gazeteciliğe devam etmesini istedi.

Özel'in açıklaması şu şekilde:

"Benim bir başarımın, bir gazetecinin meslek yaşantısına mal olmasını doğru bulmam.

Barış Yarkadaş, önceki dönemde parlamentoda birlikte görev yaptığım bir arkadaşımdır.

Kendisi geçmiş dönemde karşımda yer almışsa ve gazetecilik sınırlarını aşan yorumlarda bulunmuşsa da ben geçmişten yana bir kırgınlık taşımayacağıma dair delegelerimize ve kamuoyuna söz verdim. Sözüm sözdür.

Barış Yarkadaş'ın kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum, bu konuda yarın kendisini arayacağım."