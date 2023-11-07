Barış Yarkadaş, Özgür Özel iddiası nedeniyle gazeteciliği bıraktı: Sözümü tutuyorum

CHP kurultayı öncesinde "Özgür Özel kazanırsa gazeteciliği bırakırım" diyen eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, mesleğini bıraktığını açıkladı.

TV100'de canlı olarak yayınlanan "Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı" programında konuşan Barış Yarkadaş, "Ben kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Bugün saat 23.49 itibariyle Türkiye'nin merak ettiği soruya cevap veriyorum. Sizlerin huzurunda söz verdiğim üzere, karakterim gereği aktif gazeteciliği bırakıyorum. Siyaset yorumcusu olarak çalışmama devam edebilirim" diye konuştu.