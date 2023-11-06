Pasaport skandalıyla gündem olan belediyede sahte meclis kararıyla arsa satışı

Gri pasaportla insan kaçakçılığı suçlamasıyla gündeme gelen Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nde sahte meclis kararıyla arsa satışı yapıldığı belirtildi.

Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'ın haberine göre, AK Partili Mehmet Çınar'ın başkanlığını yürüttüğü Yeşilyurt Belediyesi’nde, yeni bir skandal ortaya çıktı.

Belediyenin Emlak Müdürlüğü biriminde yapay zeka teknolojisiyle sahte belediye meclisi kararı oluşturularak satışa çıkartılan arsa sayısının artırıldığı, sahte encümen kararı ile 10 arsanın satışının yapıldığı, arsaları alanların ise üçüncü kişilere devrettiği ortaya çıktı.

Usulsüz satışın ortaya çıkması üzerine Emlak ve İstimlak Müdürü M.Z.’nin de aralarında yer aldığı 4 görevlinin açığa alındığı, haklarında suç duyurusunda bulunulduğu, idari soruşturma için müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Yeşilyurt Belediyesi’nin yaptığı yazılı açıklamada, "Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde şüpheli bir işlem tespit edilmiştir. Konunun Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a iletilmesine müteakip, bekletilmeksizin gerekli soruşturmayı yapmak üzere müfettiş tayin edilmiştir. Müfettiş tarafından yapılan ilk incelemede; ‘soruşturmanın salahiyeti açısından’ 4 personel, Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ın talimatıyla açığa alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş ve konu ile ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Savcılık tarafından konu ile ilgili ‘gizlilik’ kararı verilmiş olup, olayın adli ve idari açıdan soruşturması devam etmektedir" denildi.