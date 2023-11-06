Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e: Genel başkanımız....

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası basına verdiği demeçte moralinin yüksek olduğunu söyledi.

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Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e: Genel başkanımız....

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38'inci Olağan Kurultay'ın ardından genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devretmesinin ardından basına ilk kez demeç verdi.

TV100'e yazılı demeç veren Kılıçdaroğlu, moralinin iyi olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Moralim gayet iyi... Herkese selam sevgilerimi iletiyorum. Gün boyunca ziyarete gelen dostlarımız ve partililerimizle görüştük, süreci değerlendirdik. Türkiye'de demokrasinin işlediği tek kurum CHP'dir. Tüm CHP'deki demokrasiyi örnek alması gerekir. Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar geride kalmıştır. Başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum"

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e: Genel başkanımız.... - Resim : 1

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