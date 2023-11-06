Ahmet Nur Çebi, yarın basının karşısına çıkacak
Olağanüstü Genel Kurul kararı alan ve başkan seçimi yapacak olan siyah beyazlılarda, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi’nin aday olup olmayacağı konusunda kararını açıklaması bekleniyor. Kritik toplantı için açıklama geldi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, salı günü basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Konuyla ilgili duyuru yapan siyah beyazlı kulüp, şu ifadeleri kullandı:
“Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Yarın (7 Kasım) Basın Toplantısı Düzenleyecek
Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere, yarın (7 Kasım) saat 13.00'te Tüpraş Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecektir.
Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgilerine saygılarımızla sunarız.”