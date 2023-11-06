Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da Süper Kupa kararını verdi

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak olan Süper Kupa hakkında açıklama yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Süper Kupa'nın, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanması yönünde divan kararı aldık" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda, Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması için önerge verilmişti ve önerge oy birliği ile kabul edilmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem