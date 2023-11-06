Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da Süper Kupa kararını verdi

Sarı kırmızılıların, Süper Kupa'nın Suudi Arabistan yerine Türkiye'de oynanması için Divan Kurulu kararı aldığı belirtildi.

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Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da Süper Kupa kararını verdi

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak olan Süper Kupa hakkında açıklama yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Süper Kupa'nın, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanması yönünde divan kararı aldık" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda, Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması için önerge verilmişti ve önerge oy birliği ile kabul edilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Gerçek Gündem

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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa İstanbul Suudi Arabistan
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