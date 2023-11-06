Devrilen otomobil alev aldı, 6 kişi yaşamını yitirdi

Siirt'te devrilen otomobilde çıkan yangında aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Devrilen otomobil alev aldı, 6 kişi yaşamını yitirdi

Siirt'in Kurtalan ilçesi Gözpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

LPG'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı.

Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın aktardığına göre itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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