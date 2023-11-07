Özgür Özel’in ziyaret edeceği ilk şehir belli oldu
CHP kurultayında Genel Başkan seçilen Özgür Özel, ilk ziyaretini bugün memleketi Manisa'ya yapacak. Manisa’dan il başkanlığı, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve 20 kurultay delegesi Özel'e tam destek verdiğini açıklamıştı.
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu’nu geçerek CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Özgür Özel, ilk şehir dışı ziyaretini memleketi Manisa’ya yapacak. Sözcü'de yer alan habere göre, Özel’in 7 Kasım Salı günü saat 12.30’da CHP Manisa İl Başkanlığı’nı ziyaret edeceği ve bir açıklama yapacağı belirtildi.
MANİSA'DAN TAM DESTEK ALMIŞTI
4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen CHP'nin olağan kurultayında Özel'e memleketi Manisa'dan il başkanlığı, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve 20 kurultay delegesi tam destek verdiğini açıklamıştı.