CHP lideri Özel Kurultay'da yaşananları anlattı: "Kemal Bey elimi kaldırmaya geldi ama engellediler"

CHP’de genel başkanlık yarışını kazanan Özgür Özel, o gün yaşananlara ilişkin Gazeteci İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı. Özel, seçimlerin ilk turu ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararı verdiğini, elini kaldırmak için salona döndüğünü ancak odada bulunduğu sırada danışmanları tarafından etrafı sarılarak vazgeçirildiğini belirtti.

Özel konuya ilişkin şunları söyledi:

“Kemal Beyi, elimi kaldırmış kabul ediyorum. Çünkü o niyetle geldi. Kemal Bey, kurmay aklından yoksun­du. Kurmay dediğin, lider ve partinin faydasını birlikte gözetir. Bunu yapa­bilecek bir ya da iki kişi vardı yanında. O gece o arkadaşları göremedim. Kur­may aklından yoksun olunca öyle bir sonuç çıkıyor. Gerçek bir kurmay, lider birinci turda salt çoğunluğun altında kaldıysa rakibin elini kaldırtır. Kemal bey kendi hissiyle bunu yapmaya geldi ama engellediler”

KILIÇDAROĞLU’NUN ‘HANÇERLENDİM’ AÇIKLAMASINA İLİŞKİN

Özel, Kılıçdaroğlu’nun Kurultay’da kullandığı ‘Arkamdan hançerlendim’ ifadelerine ilişkin “Üzerime alınmadım” derken Kılıçdaroğlu’na asla ihanet etmediğini vurgulayarak, “Eğer bu iddiayı koymak ihanet ise, koymasam kendime, partiye, doğruyu söylemeğim için genel başkana ihanet etmiş olurdum. Çünkü sokak değişim diyor” ifadelerini kullandı.

Özel, Kılıçdaroğlu’nun ‘hançerleme’ ifadeleriyle neyi kastetmiş olabileceğini ise şöyle açıkladı:

“Kurultaya yönelik kullanıldı. Ama delege o hissiyatı satın almadı. Benim genel başkana ihanet etmediğimi düşünüyor. Çünkü hançerleyen birisine CHP delegesi oy vermez. Salonda, lider değişimine itirazın olmadığı ama Kemal Bey'i sakınan bir ruh halinin olduğu ortadaydı. Kemal Bey o ruh halinden yararlanmak istedi. Bizi kastetmediğini düşünüyorum.”

İYİ PARTİ İLE DİYALOG OLACAK MI?

Altılı Masa ve Millet İttifakı’nın geçmişte kaldığını söyleyen Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener’le görüşmek istediğini söyledi. Özel konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Meral Hanım uygun görürse bir büyük ittifaktan ziyade yerel örgütlerimizin sesini dinleyeceğimiz, gerekli yerlerde ittifak olmasının hiçbir sakıncası yok”

‘BU ÇOCUĞU MANİSALI ÇOCUKLAR DAVASINDAN TANIYORUM’

Özel Sabri Ergül’ün “Bu çocuğu Manisalı çocuklar davasından tanıyorum” derken ne demek istediğini şöyle açıkladı:

“Manisa Davası'nda işkence görenler solcu arkadaşlardı. Birkaç gün gözal­tında tutuldular ve işkence gördüler. Ben yatılı okuldan kaçtım. Manisa Emniyeti'nin önüne geldim. Protesto yapıyorduk. Ben jetonlu telefondan İzmir milletvekillerini aradım. Sabri Ergül'e ulaşabildim. ‘Arkadaşlarımıza işkence yapıyorlar, gelmelisiniz’ dedim. ‘Tamam çocuğum, gelirim’ dedi. Büyük mücadele verdik. Protesto ediyoruz. Polis gelince kaçıyoruz. Küçüğüz. Ergül geldi. Bağırarak ‘Burada ne oluyor’ dedi. Polis korktu. İçeri girdi, kapıyı kapattı. Ceketinin cebinden bir şey çıkardı. ‘Bu iş yerinde işkence vardır’ diye yazdı. O günden beri tanışıyorum Ergül ile.”

SELVİ KILIÇDAROĞLU KURULTAY’DA ÖZEL’E NE DEDİ?

Özel, tokalaştığı sırada kendisini durdurarak tepki gösterdiği görülen Selvi Kılıçdaroğlu’nun ne dediğini ise şöyle açıkladı:

“Bunu söylemeniz doğru olmadı” gibi bir şey söyledi. ‘Neyi?’ dedim. ‘Söylediniz ya, 39 milletvekili belirlenirken, orada değildik’ diye. Cevap vermedim. Kemal bey kalkınca Selvi hanıma dedim ki, ‘Ben heyette yoktum.’ O da ‘Varsın biliyorum’ dedi. ‘Oğuz Kaan Salıcı dışında kimse bil­miyordu’ dedim. ‘Tamam, o zaman’ dedi. Elini öptüm.”